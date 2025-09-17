Бывшая жена чемпиона мира Бивола заявила о его изменах

Екатерина Бивол, экс-супруга бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянина Дмитрия Бивола, в эфире программы «Пусть говорят» рассказала об изменах спортсмена.

© Соцсети

«Было два предательства. Разумеется, там были измены, потому что он стал звездой. Хотя всегда считался семьянином. Меня не это задело. Понимала, что брак рушится и я бы измену не простила, я бы сказала: «Ты гульнул — я гульну, поговорим после». Но потом год-два промучились и развелись», — поделилась она.

Пара развелась в 2023 году, после чего Екатерина часто резко и негативно высказывалась в адрес бывшего супруга в социальных сетях. Она обвиняла его в абьюзе, насилии, том, что он выдает мало денег на содержание детей. В личном Telegram-канале женщина назвала фанатов боксера «таким же необразованным говном, как и он сам», а бывшую свекровь — «откровенной мразью» и «тварью».

Сам Бивол на такие заявления никак не реагировал, однако обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга. 14 января 2025 года Екатерину привлекли к ответственности из-за оскорбления самого спортсмена, его матери и болельщиков. Прокуратура возбудила административное дело, после чего суд назначил женщине наказание в виде предупреждения по административной статье за оскорбления.