Алину Загитову внесли в базу "Миротворца"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова внесена в базу данных украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Отмечается, что Загитову внесли в базу за участие в фестивале "Таврида.Арт" в 2021 году.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован

Загитовой 23 года. Она также является серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионкой мира и Европы.