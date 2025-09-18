Лузан: иностранцы уже не интересуются тем, что происходит на Украине

Украинская гребчиха-каноистка Людмила Лузан поделилась, что иностранные спортсмены перестали интересоваться событиями на Украине. Ее слова приводит украинский сайт Oboz.

«Нет, [коллеги-спортсмены еще интересуются тем, что у нас происходит]. Мне так кажется, что люди немного устали от того, что мы постоянно об этом говорим. У них своя жизнь, поэтому уже точно нет такого ажиотажа и такого сопереживания, как было в начале военного конфликта», — заявила она.

В августе 2025 года Национальный комитет Украины признал Лузан лучшей спортсменкой страны. На чемпионате мира — 2025 спортсменка завоевала золотую медаль, она — многократная победительница мировых и европейских первенств. На счету украинки три медали Олимпиад — две серебряные (2020, 2024) и одна бронзовая (2020).

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.