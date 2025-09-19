Павла Буре внесли в базу сайта «Миротворец»

Члена совета Международной федерации хоккея, специального представителя Федерации хоккея России по международным делам Павла Буре внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Поводом для внесения в список послужило участие спортсмена «в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России».

В карточке спортсмена подчёркивается, что Буре входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА, который оказывает регулярную помощь российским военным и ветеранам СВО.

Напомним, ранее стало известно, что олимпийский чемпион в составе сборной России, капитан ЦСКА Никита Нестеров также был внесён в базу данных украинского ресурса «Миротворец».