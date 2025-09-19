МОК обеспокоен срывом соревнований по политическим причинам

Международный олимпийский комитет (МОК) обеспокоен срывом и нарушением целостности соревнований по всему миру из-за политической напряженности. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"МОК обеспокоен срывом соревнований по всему миру, ограничением доступа спортсменов в страны, принимающие соревнования, а также бойкотом и отменой соревнований по причине политической напряженности. Эти действия лишают спортсменов права на мирные соревнования и мешают олимпийскому движению продемонстрировать силу спорта", - говорится в заявлении.

В МОК подчеркнули, что разногласия между странами должны решаться путем диалога, а не насилия. Олимпийская хартия признает, что "спорт существует в рамках общества" и что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, должны соблюдать политический нейтралитет".

"Более того, ООН в резолюциях Генеральной Ассамблеи неоднократно подтверждала автономность спорта и нейтралитет МОК. Эти резолюции не просто символичны, они призывают защитить священное пространство спорта от разногласий, существующих в мире", - подчеркивается в сообщении.

В организации также подчеркнули, что на Олимпиаде в Париже была продемонстрирована способность объединять силы. Исполнительный комитет МОК принял решение о создании рабочей группы по защите основополагающих принципов олимпизма. Это призвано обеспечить политическую нейтральность МОК, Олимпийских игр и спорта и возможность выполнения миссии по объединению мира в мирных соревнованиях. Спортсменам предоставляется невероятная возможность продемонстрировать олимпийские ценности и выступить в роли послов мира в соответствии с основополагающими принципами олимпизма.