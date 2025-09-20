Мать пропавшего российского пловца рассказала о продолжении поисков

В Турции поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор, расширились до Мраморного моря, рассказала РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.

© Московский Комсомолец

Ранее сообщалось, что семья вместе с адвокатом пытается добиться расширения поисковой операции в Мраморном море.

"Наш адвокат сказал: поиски расширились до Мраморного моря", - проинформировала агентство Свечникова.

Россиянин пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфор. Он оказался единственным из почти трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.

Читайте по теме: Организаторы заплыва в Босфоре не выходят на связь после исчезновения россиянина