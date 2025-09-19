Землетрясение произошло рядом с Алматы

На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 19 сентября, в 20:06 по московскому времени (05:06 субботы, 20 сентября, по местному времени). Их эпицентр располагался в 167 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров. О разрушениях и пострадавших в результате удара стихии не сообщалось.

Ранее в этот же день стало известно, что в школах на Камчатке после землетрясения магнитудой 7,8 на стенах появились трещины.