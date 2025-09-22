«Чемпионат» создал новый формат социального проекта для детей

В рамках акции «Открывая спорт» воспитанники детских домов и интернатов попробовали себя в роли болбоев.

© Пресс-служба Rambler&Co

20-21 сентября 2025 года «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) совместно с АНО «Игра твоей мечты» организовали поездку детей из Медновской санаторной школы-интерната и Майкопского СУВУ из Адыгеи на «Кубок Легенд».

В этот раз дети выступили в роли болбоев, которые подавали мячи и помогали футболистам разгонять атаки, что делало матчи турнира ещё зрелищнее. Ребята были в полном восторге от возможности напрямую взаимодействовать с легендами футбола и получать в свой адрес слова благодарности за помощь.

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»:

«Я рад, что наш проект продолжает развиваться. С каждым разом мы охватываем всё больше новых детских домов. Молодое поколение — это наше будущее. Нам всем следует оставаться неравнодушными и помогать каждому, кто в этом нуждается».

Антон Стременовский, директор АНО «Игра твоей мечты»: