Валуев раскритиковал отказ МОК отстранять Израиль

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отстранять Израиль от турниров. Его слова приводит ТАСС.

Валуев назвал решение политическим и отметил, что оно не соответствует ценностям олимпийского движения.

«Это двойные или тройные стандарты, как мы говорим, и я здесь ничему не удивляюсь. Политика пришла в олимпийский спорт, политика открытых санкций, русофобских и прочих», — заявил он.

Ранее МОК сообщил, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет. В комитете заявили, что Национальный олимпийский комитет Израиля соблюдает Олимпийскую хартию.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.