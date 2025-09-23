В ВФЛА ответили, есть ли в России стадионы уровня ЧМ по легкой атлетике

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский заявил, что сейчас в России нет инфраструктуры для проведения турниров уровня чемпионата мира или этапов серии «Бриллиантовая лигаи».

Во вторник в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» прошла сессия на тему формирования событий из достижений атлетов на спортивных турнирах.

— Мы только в начале пути. Дело в том, что в легкой атлетике инфраструктура не собрана в одном месте и находится в регионах. И первое, что мы делаем, это инвентаризация объектов спорта. Надеюсь, до конца года получим результаты. Когда мы говорим про инфраструктуру, есть два основных вида объектов — открытые стадионы и манежи. Сейчас у нас нет инфраструктуры, где мы можем провести, например, чемпионат мира или даже этап «Бриллиантовой лиги». Крупнейший стадион, «Лужники», претерпел трансформацию, там убрали беговые дорожки. Если мы говорим про Москву, мы не можем провести соревнования даже федерального уровня, не говоря уже про международные. Мы разговариваем с главами регионов, пытаемся создавать объекты с нуля. Сейчас у нас нет отдельной программы, по которой мы могли бы строить, поэтому обсуждение создание инфраструктуры — это очень сложная задача. Мы находим разные решения, но стараемся двигаться вперед, — сказал Ярышевский в рамках форума.

Российские легкоатлеты отстранены от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.