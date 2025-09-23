Карякин раскрыл ожидания от вердикта МОК по российским спортсменам

Российский шахматист Сергей Карякин раскрыл свои ожидания по поводу того, какое решение Международный олимпийский комитет (МОК) примет в отношении российских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Карякина, МОК вряд ли примет шаги в пользу российского спорта.

«От них не стоит ждать что-то хорошее. Лично я как спортсмен не жду от них каких-то подачек. Хочется, чтобы наших спортсмены выступали как можно больше», — заявил он.

Ранее МОК назвал условия допуска российских спортсменов до зимних Игр 2026 года в Италии. В организации заявили, что российские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады, а также в командных соревнованиях.

С февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.