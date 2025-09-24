Дегтярев рассказал, кто из россиян участвует в отборе на Олимпиаду-2026

Двенадцать российских спортсменов участвуют в отборе на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии. Комментарий министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева приводит газета "Комсомольская правда".

Ранее фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник стали победителями квалификационного турнира в одиночном катании и завоевали олимпийские лицензии. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.

"К отборам было допущены 11 спортсменов. Двое фигуристов уже выиграли квалификацию, в конькобежном спорте пять спортсменов, четыре шорт-трекиста. Уже отобрался у нас парень по ски-альпинизму. Итого 12. В ближайшие дни мы поймем, что с лыжами", - сказал Дегтярев.

Право на участие в отборе на Олимпиаду-2026 получили конькобежцы Алиса Беккер, Анастасия Григорьева, Ирина Сальникова, Александра Саютина, Анастасия Семенова, Ксения Коржова, Даниил Найденышев, Иван Фруктов и шорт-трекисты Анастасия Жеганова, Алена Крылова, Анна Матвеева, Анна Овчинникова, Елена Серегина, Петр Котмаков, Даниил Николаев, Иван Посашков и Илларион Саболдашев. Также до участия в олимпийском отборе допущен ски-альпинист Никита Филиппов.

Отборочные для россиян этапы Кубка мира по конькобежному спорту пройдут в американском Солт-Лейк-Сити (с 14 по 16 ноября), канадском Калгари (21-23 ноября), нидерландском Херенвене (5-7 декабря) и норвежском Хамаре (12-14 декабря), по шорт-треку - в канадском Монреале (16-19 октября), Солт-Лейк-Сити (23-26 октября), польском Гданьске (20-23 ноября) и нидерландском Дордрехте (27-30 ноября).

Ранее ТАСС сообщил, что совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде 24 сентября.