В Госдуме предложили не использовать иностранную музыку в спорте

В Госдуме РФ предложили отказаться от иностранной музыки на соревнованиях.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон.

Обращение было направлено в министерства спорта и культуры, а также вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

«Предлагается рекомендовать организаторам мероприятий использовать музыкальные композиции отечественных авторов в приоритетном порядке, определив их преимущественную долю, особенно патриотического смысла», – говорится в документе.

По мнению авторов, инициатива будет способствовать укреплению национального духа, воспитанию патриотизма, уважения к культуре и любви к родине граждан РФ, а также позволит снизить долю воспроизведения музыкальных композиций зарубежных авторов, подавляющее большинство из которых в 2022 году осудило проведение СВО.