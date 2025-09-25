Стала известна позиция большинства членов исполкома УЕФА по отстранению Израиля

Большинство членов исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает за отстранение израильских клубов и сборных от турниров под эгидой организации. О такой позиции стало известно The Times.

Уточняется, что сторонники отстранения Израиля указывают на то, что аналогичные санкции были применены к России после начала СВО на Украине. Окончательное решение по израильским клубам и сборным должно быть принято УЕФА на следующей неделе.

Ранее портал Israel Hayom заявил о том, что Израиль избежит санкций. Уточнялось, что вопрос снят с повестки из-за влияния американских официальных лиц.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».