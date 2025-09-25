Отстранение России от мирового спорта связали с американским заговором

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью РИА Новости заявил, что трудности с возвращением российских атлетов на мировую арену связаны с проделками американцев.

«Америка управляет МОК, к сожалению, а не мы. Вот и весь сказ. Надежда на возвращение есть всегда. Но надо ахнуть так, чтобы в Киеве задумались», — заявил Тихонов.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.