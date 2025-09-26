Жена Овечкина опубликовала фото с флагом России в центре Вашингтона

Жена Овечкина опубликовала фото с российским флагом в центре Вашингтона
Супруга нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия сфотографировалась с российским флагом в США. Фотографию она опубликовала в своих соцсетях.
По словам женщины, снимок был сделан в штаб-квартире Всемирного банка, который находится в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома.
Ранее Овечкин получил травму нижней части тела. По словам журналиста Тарика Эль-Башира, спортсмен не смог завершить тренировку перед началом нового сезона и планировал пройти медицинское обследование.
Спустя время Овечкин вернулся к тренировкам. Хотя сам хоккеист не называл точных сроков восстановления.
В "Вашингтоне" ждут скорого возвращения Овечкина к полноценным тренировкам
При этом главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери рассказал, что Овечкин получил несерьезную травму и его досрочный уход с тренировки был связан лишь с мерами предосторожности.