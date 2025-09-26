Жена Овечкина опубликовала фото с флагом России в центре Вашингтона

Супруга нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия сфотографировалась с российским флагом в США. Фотографию она опубликовала в своих соцсетях.

© Соцсети

По словам женщины, снимок был сделан в штаб-квартире Всемирного банка, который находится в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома.

Ранее Овечкин получил травму нижней части тела. По словам журналиста Тарика Эль-Башира, спортсмен не смог завершить тренировку перед началом нового сезона и планировал пройти медицинское обследование.

Спустя время Овечкин вернулся к тренировкам. Хотя сам хоккеист не называл точных сроков восстановления.

В "Вашингтоне" ждут скорого возвращения Овечкина к полноценным тренировкам

При этом главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери рассказал, что Овечкин получил несерьезную травму и его досрочный уход с тренировки был связан лишь с мерами предосторожности.