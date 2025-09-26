Шубенков рассказал, чем планирует заниматься после окончания карьеры

Чемпион мира и Европы по лёгкой атлетике Сергей Шубенков рассказал, чем планирует заниматься по окончании спортивной карьеры. 4 октября Шубенкову исполнится 35 лет.

© Чемпионат.com

— И всё-таки наверняка думал, чем заниматься дальше.

— Идей масса, опять же план «А», план «Б». Главное — принципиально решить, Москва или Барнаул. Причём в Москву я категорически не хочу, но может так сложиться, что уеду. Может быть, сейчас, пока ещё есть медийная узнаваемость, получится на этом что-то заработать, а потом со спокойной совестью достать и применить диплом юриста.

— В спорте останешься?

— В каком-то качестве в любом случае да. Можно меня убрать из лёгкой атлетики, но не лёгкую атлетику из меня. Даже если захочу уйти и забыть полностью, не получится. Но это, скорее всего, уже будет на общественных началах, работа с федерацией, например.

— Тренерство?

— Точно нет. Дело даже не в финансовом вопросе. Я вижу, как Клевцов работает с другими спортсменами. Некоторым говорит одно и то же: это делай, это не делай, так надо, так не надо. Это не про какие-то житейские вещи, именно тренировочные вопросы. Но эти некоторые всё равно продолжают делать по-своему, он продолжает им говорить. У меня терпения не хватит — чтобы вдалбливать так, как Клевцов, надо быть человеком особого склада. Нечеловеческое терпение. Но Клевцов и за «Лейкерс» болеет с 1980-х годов, «Формулу-1» всю жизнь смотрит, Deep Purple слушает с первого альбома. А я спорт люблю, но нет такого, чтобы я хоть сезон следил за какой-то командой. Музыку слушаю новую, к старой возвращаюсь, но нечасто, — приводит слова Шубенкова «Вечерний Барнаул».