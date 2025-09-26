Аршавин подал иск об уменьшении алиментов на детей от Барановской

Бывший футболист сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин подал иск в Савеловский суд города Москвы к Юлии Барановской на уменьшение алиментов. Информация об этом появилась в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года.

Аршавин и Барановская расстались в 2013 году. Официально брак пара не регистрировала. У них трое детей — сын Артем (род. 7 декабря 2005 года), дочь Яна (род. 3 апреля 2008 года), сын Арсений (род. 14 августа 2012 года).

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».