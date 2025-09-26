«Давно надо было по ним бахнуть»: олимпийский чемпион об Израиле

Бывший президент союза биатлонистов России, олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал Израиль страной-чудовищем, говоря о том, что израильские спортсмены еще не отстранены от международных турниров.

Его слова приводит Legalbet.

«Мы называем себя сверхдержавой и нигде не участвуем. Давно надо было бахнуть по Израилю. Чтобы раз и навсегда прекратили интриги по всему земному шару. У меня друзей-евреев больше, чем у евреев. Но их ненавидит весь земной шар. Я еще удивляюсь, что мусульмане только стонут», — заявил он.

В последние дни активнее всего вопрос с отстранением Израиля рассматривает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

25 сентября появилась информация, что УЕФА готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров.

При этом 24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

В ООН уже призвали УЕФА, а также Международную федерацию футбола (ФИФА) к отстранению Израиля.