Российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом и гимном на соревнованиях, проходящих под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC), включая Паралимпийские игры. Об этом указано в заявлении на официальном сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Участники Генеральной Ассамблеи IPC проголосовали против полной приостановки членства ПКР в организации, а также против продления частичной приостановки. В ПКР назвали это решение «справедливым».

«Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет», — подчеркнули в ПКР.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация отказалась пересматривать условия допуска российских спортсменов к Играм 2026 года в Италии. «Мы должны соблюдать справедливый подход», — сказала она.