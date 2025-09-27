Известный американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами. Его слова приводит РИА Новости.

Монсон раскритиковал лидеров стран за то, что они вмешиваются в спорт и решают судьбу спортсменов.

«Политики из других стран должны извиниться перед российскими спортсменами. Это было бы по-мужски. Но ведут себя так, будто ничего не произошло», — заявил Монсон.

Боец подчеркнул, что не допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях — странное решение.

«Из-за политической ситуации они не приглашают российских хоккеистов. Это бессмысленно и только вредит спортсменам, болельщикам и самим странам», — добавил он.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация отказалась пересматривать условия допуска российских спортсменов к Играм 2026 года в Италии.

«Мы должны соблюдать справедливый подход», — сказала она.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.