Дегтярев заявил о планах МОК рассмотреть восстановление статуса ОКР

Как сообщил министр спорта, этот вопрос рассчитывают выставить на голосование Международного олимпийского комитета в декабре.

«Перспективы есть. Главу МОК Кирсти Ковентри избрали только в марте, в июне я провёл встречу. Решение в сентябре не выносилось на голосование, но вопрос наш обсуждался. Он будет вынесен на ближайшем исполкоме. Всё идёт по плану, мы подготовили ещё ряд исков. Недавнее решение по паралимпийцам говорит о том, что процесс идёт», — сказал министр и председатель Олимпийского комитета России на марафоне «Знание. Первые».