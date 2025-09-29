Названа вероятная причина смерти чемпионки мира по боксу Синецкой

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая скончалась во сне, одной из вероятных причин называют оторвавшийся тромб, сообщил источник.

© Telegram-канал Федерации бокса России

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая скончалась во сне, передает ТАСС.

По словам источника агентства, причиной смерти мог стать тромб, однако точные обстоятельства еще устанавливаются.

Ирине Синецкой было присвоено звание заслуженного мастера спорта. Она – пятикратная чемпионка Европы и 11-кратная чемпионка России. На ее счету – серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира, а также серебро чемпионата Европы.

Ранее Федерация бокса России сообщила о смерти Синецкой в возрасте 46 лет.