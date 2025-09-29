Rambler&Co победил в командном Кубке «РГ Медиа» по настольному теннису

На большой спортивной арене комплекса «Лужники» прошел первый командный турнир по настольному теннису Кубок «РГ Медиа» среди ведущих медиахолдингов страны. Мероприятие было организовано «Российской Газетой» при поддержке Департамента спорта города Москвы. Ведущий – сын известного комментатора Михаил Губерниев.

Турнир собрал ведущие медиакомпании страны: Rambler&Co, «Вечернюю Москву», News Media Holding, Мультимедиа холдинг, ИМ Медиа, Русскую Медиагруппу, «Известия», включая команду от организаторов – «РГ Медиа».

Соревнования проводились в строгом соответствии с регламентом Российской Федерации настольного тенниса (RTTF) под контролем судей высшей категории. В рамках турнира 24 спортсмена разыграли награды в двух дивизионах.

С приветственным словом к участникам обратилась директор по развитию «РГ Медиа» Юлия Шимарская:

«Я очень рада, что коллеги приняли вызов, думаю, это не последний наш Кубок. А сегодня пусть победит сильнейший!»

И сильнейшей стала команда Rambler&Co, которая завоевала первое место в Золотом дивизионе. 2 место – у команды «Известий», 3 – у ИМ Медиа. В Серебряном дивизионе победителями стали команды: 1 место – «РГ Медиа», 2 место – Мультимедиа холдинг, 3 место – Русская Медиагруппа.

Звание лучшего игрока турнира также завоевал медихолдинг Rambler&Co – обладателем золотой награды стал Илья Плевако. Победители и призеры были награждены памятными кубками и почетными дипломами.

Проведение Кубка позволило укрепить корпоративные связи, создать атмосферу здорового соперничества и способствовало популяризации активного образа жизни среди сотрудников медиаиндустрии.