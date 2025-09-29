Костя Цзю пришел на день рождения своей давней подруги Кати Лель и сделал весьма неожиданное заявление. Именитый спортсмен признался, что в свое время проводил эксперименты над своим телом. И из-за этого едва не погиб.

– Много лет назад я «попробовал» самого себя, - признался Костя. - Без учителя ушел в себя. Знаете, бывает такое, когда выводишь свою душу из своего тела. Я лег и увидел, как часть моей души вышла, а тело осталось лежать. Слава Богу, я не ушел до конца. В тот момент увидел душой свое тело и решил вернуться обратно. Потому что испугался. Я понял, что не готов идти в это направление. Потому что в тот момент я уже был чемпионом страны. И у меня была другая задача: выигрывать бои.

Спустя время Костя рассказал об экспериментах педагогу по духовным практикам. И после разговора понял, что его эксперименты могли закончиться плачевно.

Костя Цзю: по популярности мои сыновья в Австралии уже превзошли братьев Кличко

- Потом, спустя время, я поговорил с учителем и рассказал об этой ситуации, - продолжил Константин. – Она сказала: «Слава Богу, что ты не пошел дальше. Потому что, не зная, как возвращаться в свое тело обратно, ты мог душой выйти из себя и умереть.

К слову, о том, что обладает некими способностями, которыми не могут похвастать другие, Костя догадывался давно. Во время его спортивной карьеры это было заметно сразу.