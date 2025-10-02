В России не видят подвижек по возвращению членства в МОК

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что на данный момент не видит никаких изменений со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) после прихода на пост главы Кирсти Ковентри. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, остается лишь верить в то, что российских спортсменов вернут на международные соревования без ограничений.

«Посмотрим. Пока что особых движений не видно. Паралимпийский комитет принял решение, а МОК пока нет. Но надо надеяться», — заявил Жуков.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.