Суд освободил из СИЗО совладельца московского "Торпедо"

Мосгорсуд отпустил из СИЗО совладельца московского футбольного клуба "Торпедо " Леонида Соболева, который обвиняется в подкупе арбитров. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Защита предлагала суду залог в размере 50 млн рублей.

"В конце сентября в Мосгорсуде прошла апелляция на продление ареста Соболеву. В результате ему была изменена мера пресечения: ему избрали меру, не связанную с содержанием под стражей, и выпустили из СИЗО", - сказал собеседник агентства.

По его словам, второй обвиняемый - директор "Торпедо" Валерий Скородумов - остается под стражей. Ему меру пресечения суд решил не менять.

По делу был также арестован директор ФК "Торпедо" Валерий Скородумов и отправлена под домашний арест бухгалтер клуба Ирина Волкова. Всем фигурантам вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы. Дело основано на показаниях арбитра Максима Перезвы. Дело расследует следственный департамент МВД.

В прошлом сезоне "Торпедо" выступало в Мелбет - Первой лиге. Команда заняла второе место и вернулась в элитный дивизион чемпионата России. 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Соболев и бывший гендиректор Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.