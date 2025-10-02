Тренер 15 лет снимал детей в раздевалках футбольных клубов в Нидерландах

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения 39-летнему жителю Флиссингена в тайной съемке несовершеннолетних в раздевалках футбольных клубов. Об этом сообщает издание «NL Times».

Инциденты происходили с 2010 по апрель 2025 года в клубах провинции Зеландия. Подозреваемый, работавший тренером и скаутом, систематически снимал на видео мальчиков 10-14 лет во время переодевания и принятия душа после тренировок. Следствие установило, что все материалы хранились в личном архиве обвиняемого и не распространялись в интернете.

Параллельно мужчине инкриминируют сексуальное насилие над несовершеннолетним учеником. Преступления совершались на протяжении нескольких лет — сначала в начальной школе, где подозреваемый работал учителем, а затем продолжились в средней школе и в его собственном доме. По данным полиции, это единственная жертва сексуального насилия по данному делу.

Обвиняемый также занимался официальной съемкой мероприятий Голландской футбольной ассоциации для детей до 12 лет, что позволяло ему легально присутствовать на тренировках и соревнованиях. В среду суд Мидделбурга санкционировал содержание подозреваемого под стражей. Следующее предварительное слушание назначено на 3 декабря, а основное судебное разбирательство начнется весной следующего года.