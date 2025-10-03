Рудковская и Плющенко планируют купить дачу Фаберже и построить там отель

Известный продюсер Яна Рудковская и её муж, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, выразили заинтересованность в приобретении и реставрации дачи Фаберже, расположенной в петербургском Парголове. Этот объект культурного наследия федерального значения, построенный в начале XX века и известный до революции как «Малый Эрмитаж» из-за своей богатой коллекции искусства, сейчас находится в полуразрушенном состоянии.

Рудковская оценивает необходимые инвестиции в восстановление примерно в 400 млн рублей, не считая стоимости покупки самой дачи. Пара планирует сделать там бутик-отель.