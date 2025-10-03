11 несовершеннолетних российских атлетов отбывают дисквалификацию за допинг

Призер первенства России по ски-альпинизму среди спортсменов в возрасте от 12 до 13 лет, стала 11-м отбывающим дисквалификацию россиянином, срок наказания которого начался, когда атлету не исполнилось еще 18 лет. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Как сообщал ранее ТАСС, юной ски-альпинистке на момент начала дисквалификации не исполнилось и 14 лет. Спортсменку дисквалифицировали на 6 месяцев после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество преднизолон (класс S9, глюкокортикоиды), которое можно использовать только во внесоревновательный период.
Кроме представительницы ски-альпинизма, дисквалификации за нарушения антидопинговых правил в настоящее время отбывают четыре представителя фигурного катания (включая Камилу Валиеву, которой на момент отстранения было 15 лет), два - из плавания, по одному - из пауэрлифтинга, спортивной борьбы, тхэквондо и бокса.
Пятеро несовершеннолетних спортсменов отбывают дисквалификацию за употребление мельдония (один употребил также сибутрамин), трое - за фуросемид, по одному - за триметазидин, глюкокортикоиды и стероиды.
"Каждый случай нарушения антидопинговых правил несовершеннолетним спортсменом для нас исключительный, мы тут же подключаем наш отдел расследований, у которого, к сожалению, компетенций недостаточно. Когда звучит, что расследование Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не установило причастность окружения спортсменов к нарушениям, то мы сами понимаем, что, скорее всего, она есть. Есть человек, который подсказывает и дает вот эти "вредные" советы, но установить его очень сложно", - ранее рассказала ТАСС генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.