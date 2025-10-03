11 несовершеннолетних российских атлетов отбывают дисквалификацию за допинг

Призер первенства России по ски-альпинизму среди спортсменов в возрасте от 12 до 13 лет, стала 11-м отбывающим дисквалификацию россиянином, срок наказания которого начался, когда атлету не исполнилось еще 18 лет. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Как сообщал ранее ТАСС, юной ски-альпинистке на момент начала дисквалификации не исполнилось и 14 лет. Спортсменку дисквалифицировали на 6 месяцев после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество преднизолон (класс S9, глюкокортикоиды), которое можно использовать только во внесоревновательный период.

Кроме представительницы ски-альпинизма, дисквалификации за нарушения антидопинговых правил в настоящее время отбывают четыре представителя фигурного катания (включая Камилу Валиеву, которой на момент отстранения было 15 лет), два - из плавания, по одному - из пауэрлифтинга, спортивной борьбы, тхэквондо и бокса.

Пятеро несовершеннолетних спортсменов отбывают дисквалификацию за употребление мельдония (один употребил также сибутрамин), трое - за фуросемид, по одному - за триметазидин, глюкокортикоиды и стероиды.