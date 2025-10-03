Виталий Милонов призвал запретить ставки, а букмекеров отправить на СВО

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал закрыть все букмекерские конторы, а сотрудников БК отправить на СВО.

«Любые ставки должны быть запрещены, потому что главная цель всех компаний, принимающих ставки, это обогащение. Соответственно, их благосостояние и так называемые хорошие дела есть результат их грабежа. Их результат — несчастья в огромном количестве российских семей, где психически больные, зависимые от игр люди несут последние деньги в эти конторки поганые. Я считаю, что все букмекерские и прочие компании должны быть закрыты, их имущество обращено в пользу государства, а финансы отправлены для закупки дронов на СВО. Ну и, конечно, сами букмекеры станут отличными штурмовиками», — заявил Милонов в интервью «Газете.Ru».