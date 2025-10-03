ISU заинтересован в международных турнирах в России

Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) заинтересован в проведении турниров в России, передает «ВсеПроСпорт».

«ISU точно заинтересован в международных соревнованиях в России. Они знают, как проводят турниры на Западе, и как прекрасно проводим мы в нашей стране», — сказала Журова.

20 декабря 2024 года ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.