Многомиллионный иск и громкий скандал: как живет Илья Авербух

Фигурист Илья Авербух, чьи ледовые представления популярны в России, получил многомиллионный иск от строительной фирмы и оказывался в центре скандала. Что происходит в жизни спортсмена, разбиралось издание News.ru.

Многомиллионный иск

По информации портала «Страсти», в отношении компании Ильи Авербуха «ММГ Скейтинг» подан иск на 17 млн рублей. Строительная фирма «МС Билдингс» из Набережных Челнов добивается взыскания 14,1 млн рублей за выполненные работы и требует еще 2 млн рублей неустойки.

Арбитражный суд Татарстана назначил первое заседание на 25 ноября, однако детали иска не раскрываются. При этом в прошлом году компания Авербуха получила 685,4 млн рублей выручки при чистой прибыли в 4,1 млн рублей.

Скандал из-за слов о жене

Фигурист Илья Авербух женат на звезде «Папиных дочек» актрисе Елизавете Арзамасовой. При этом его слова о том, как он впервые увидел будущую жену, стали причиной скандала и обвинений.

В интервью Ксении Собчак Авербух рассказал, что познакомился с Арзамасовой в 2010 году на шоу «Лед и пламень», где он был хореографом. При этом актрисе в тот момент было всего 15 лет.

«15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было», — заявил Авербух, отвечая на вопрос Собчак, не странно ли то, что он помнит свою жену ребенком.

Реакция в соцсетях на высказывания спортсмена была неоднозначной, и Авербух выступил с публичными извинениями перед женой, заявив, что «сказал безответственную глупость».

«Возможно, это возникло как реакция на то, что, когда мы начали встречаться с Лизой, нас много пинали в Сети из-за разницы в возрасте и так далее. Может, это такая больная тема для меня, что я так среагировал и, услышав слово «ребенок», начал защищаться. Эта формулировка была необдуманная, сделанная из-за усталости», — подчеркнул спортсмен, особо отметив, что у него замечательная семья.

Арзамасова рассказала об Авербухе: "Илья старается для семьи, не жалеет сил"

Личная жизнь Авербуха

Илья Авербух и Елизамета Арзамасова поженились спустя 10 лет после знакомства в 2020 году. 14 августа 2021 года у них родился сын Лев, а в августе 2024 года - дочь Лия.

Это не первый брак Авербуха. До этого он был женат на своей партнерше по танцам на льду Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин. Несмотря на рождение ребенка и успешную совместную карьеру, пара рассталась после 12 лет брака. Согласно сообщениям СМИ, причиной развода стал служебный роман Авербуха.

Спортсмену и хореографу приписывали отношения с актрисой Алисой Гребенщиковой, которая принимала участие в проекте «Ледниковый период». При этом артистка состояла в гражданском браке с оператором и продюсером Сергеем Дандуряном.

Авербух отказался делить имущество с Лобачевой. Экс-фигурист активно участвует и в воспитании сына.

Ранее Илья Авербух поздравил свою жену Елизавету Арзамасову с тридцатилетним юбилеем, заявив, что «все только начинается». Поздравление он завершил своими инициалами, которые отделены от инициалов супруги знаком бесконечности.