Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» грубо высказался на включение легендарного футболиста Никиты Симоняна в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир в истории московского «Спартака» и первый вице‑президент Российского футбольного союза Симонян внесен в «Миротворец», ему вменяется вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

— Абсурдно обсуждать базу «Миротворец». Мудакам закон не писан, если писан, так расписан, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Симоняну 98 лет, он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). Он выступал за «красно‑белых» с 1949 по 1959 год. Кроме того, Симонян работал главным тренером команды в 1960–1965 и 1967–1972 годах. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.