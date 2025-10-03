У английских футбольных фанатов появилась кричалка о российских дронах

У фанатов английского футбольного клуба «Кристал Пэлас» появилась кричалка о российских беспилотниках. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

2 октября «Пэлас» играл матч Лиги конференций после киевского «Динамо» в Польше. Из сектора англичан раздавалась кричалка:

«В небе было девять российских дронов, их сбил Жан-Филипп Матета».

Фраза пропевалась на мотив британский песни 10 German bombers, которая часто исполняется английскими болельщиками на матчах с немецкими командами. В этот раз ее адаптировали и адресовали французскому форварду «Пэласа».

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба, который большую часть игры владел мячом. Среди игроков «Пэлас» голами отличились Даниэль Муньос Мехия и Эдвард Нкетиа.