Первая европейская спортивная федерация призвала снять санкции с России

Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани написал письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с просьбой не использовать нейтральные статусы в отношении российских атлетов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, атлеты не должны нести бремя отвественности нарушений за вещи, на которые они не способны повлиять.

«Спортсмены, которые не имеют права влиять на действия, предпринимаемые их НОК, не должны нести ответственность за последствия таких решений. Я призываю не только к отмене нынешнего статуса AIN для российских и белорусских спортсменов, но и к тому, чтобы МОК больше не применял подобных решений вообще», — заявил Хассани.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.