Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал самых сексуальных спортсменок России. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журналист заявил, что выбор был непростым. В список Губерниева вошли биатлонистки Виктория Метеля и Екатерина Мошкова (в прошлом Носкова), а также легкоатлетка Полина Кнороз.

«Вообще у нас много замечательных спортсменок, особенно среди бегуний», — добавил он.

Метеля — частница Кубка России и призер национальных соревнований. Мошкова известна своими выступлениями в составе сборной России, неоднократно поднималась на пьедестал этапов Кубка IBU. Кнороз — чемпионка России в прыжках с шестом.

