На футболиста «Марселя» и сборной Марокко напали в аэропорту

Защитник французского футбольного клуба «Марсель» Наиф Агуэрд подвергся нападению в аэропорту Марселя, сообщает RMC Sport со ссылкой на источник в полиции.

Марокканский футболист готовился отправиться в расположение национальной сборной. В ожидании рейса в VIP‑зале к нему подошел неизвестный и попросил номер телефона, а также сделать совместное фото. Затем мужчина повысил голос и попытался ударить Агуэрда, после чего вмешалась охрана. Нападавшего задержала полиция, футболист не успел подать жалобу.

Агуэрд перешел в «Марсель» из английского «Вест Хэма» в начале сентября.

Сборная Марокко 9 октября проведет товарищеский матч с Бахрейном, 14 октября сыграет с командой Конго в рамках отборочного цикла чемпионата мира‑2026. Оба матча состоятся в Рабате.