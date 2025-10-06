«Сущий кошмар»: нападающего «Зенита» оштрафовали на полмиллиона рублей

После переезда в Санкт-Петербург нападающий «Зенита» Александр Соболев собрал 44 штрафа на 70 тыс. рублей за нарушения ПДД.

Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Первые нарушения Соболев словил не на поле, а на питерских дорогах — почти сразу начал нарушать ПДД. Первый штраф за превышение скорости на его гелик с блатными 007 пришел уже через месяц после переезда. За все время любитель Доты и футбола успел словить 44 штрафа почти на 70К рублей — из них лидирует превышение скорости (35 случаев)», — говорится в публикации.

Отмечается, что до переезда у Соболева было почти 600 штрафов на 547 тыс. рублей.

