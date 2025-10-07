Бывший игрок «Баварии» подрался с болельщиками на Октоберфесте

Бывший футболист «Баварии» Лерой Сане, ныне выступающий за «Галатасарай», вступил в потасовку с посетителями Октоберфеста в Мюнхене, сообщает Focus со ссылкой на Bild.

По информации источника, группа болельщиков «Баварии» выкрикивала в адрес Сане оскорбления, связанные с его переходом в «Галатасарай». После провокационных высказываний футболист подошел к одному из мужчин, после чего произошла драка, которую охране удалось быстро прекратить.

— Меня долго провоцировали и оскорбляли, также обижали мой клуб. В накаленной обстановке меня толкнули, и случилась небольшая потасовка. Конечно, я должен был среагировать спокойнее — это урок для меня, — сказал Сане.

Немецкий нападающий покинул «Баварию» в июне 2025 года в связи с истечением срока контракта. Он выступал за мюнхенский клуб с 2020‑го, в составе клуба 29‑летний форвард четыре раза выигрывал чемпионат Германии, дважды брал Суперкубок страны, становился победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.