РФС рассмотрит новое дело против футболиста Писарского о ставках

Российский футбольный союз (РФС) 10 октября планирует повторно рассмотреть дело Владимира Писарского, нападающего, ранее отстраненного от футбола за ставки. Об этом сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы спортсмена, в своем Telegram-канале.

Новое дисциплинарное разбирательство, по словам Смирнова, вызвано предполагаемым совершением Писарским двух ставок в 2020 году, когда тот выступал за омский «Иртыш». Юрист подчеркивает, что, по имеющимся данным, футболист не делал ставок непосредственно на футбол.

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно. На момент инцидента нападающий принадлежал самарским «Крыльям Советов», но выступал в аренде за «Сочи». После дисквалификации, 16 июля, «Крылья Советов» расторгли контракт с форвардом.

Расследование комитета по этике РФС установило, что в день первого стыкового матча за право выхода в Мир — Российскую премьер-лигу против «Пари Нижний Новгород», Писарский перевел крупную сумму денег на карту своего друга. Футболист знал, что средства будут использованы для ставок в букмекерских конторах, в том числе на исход стыковых матчей. Часть ставок была сделана на то, что «Сочи» не выйдет в премьер-лигу. Сам Писарский принимал участие в первом стыковом матче 28 мая 2025 года и получил красную карточку уже на 35-й минуте.

7 августа апелляция Писарского на решение о дисквалификации была отклонена РФС. Смирнов заявил о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). В соответствии с регламентом РФС по этике, субъектам футбола запрещается прямо или косвенно участвовать в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами.

13 августа Писарский обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой провести служебное расследование в отношении главы комитета РФС по этике Андрея Стукалова, обвиняя его в нарушении регламента РФС по этике. 11 сентября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что КДК может в ближайшее время вновь рассмотреть ситуацию с Писарским. 18 сентября стало известно о подаче апелляции в CAS на решение о дисквалификации.