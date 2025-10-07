Президента португальского клуба могут посадить за перевод от русских

Денежный перевод от московского "Локомотива" стал причиной вызова в суд президента португальского футбольного клуба "Бенфика" Руя Кошты.

"Бенфика" получила от "Локомотива" 76 тысяч евро в качестве платежа за трансфер аргентинского футболиста Хермана Конти, который перешел в российский клуб в январе 2023 года. Общая сумма тогда составила 22 миллиона евро.

Как сообщает CNN Portugal, этот денежный перевод нарушил европейское законодательство о санкциях в отношении России. В июле прошлого года Кошта вызывался в суд, но тогда попросил перенести заседание на более поздний срок.

По закону Португалии за это нарушение Коште может грозить срок до пяти лет, однако прокуратура хочет добиться временного приостановления дела после уплаченного штрафа.

Что касается Конти, то он уже в августе 2023-го отправился в аренду в аргентинский "Колон", а затем его приобрел другой клуб из этой страны "Расинг".