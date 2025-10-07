Сотрудница, обвинившая руководителя Red Bull, получила несколько миллионов евро

Скандальное дело о неподобающем поведении экс-руководителя Red Bull Racing в отношении своей сотрудницы завершилось внесудебным соглашением, сообщает Daily Mail. По данным источника, сумма урегулирования составила около трёх миллионов евро.

В начале 2024 года Хорнер оказался в центре внимания после сообщений о его предполагаемом неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц команды. Последовавшие два независимых расследования, проведённые при участии королевского юриста, не выявили нарушений со стороны Хорнера. Однако вокруг инцидента продолжали циркулировать слухи, а само дело готовилось к слушанию ближе к новому году – теперь, как сообщается, этого не произойдёт.

По информации Daily Mail, бывшая сотрудница Red Bull получила компенсацию в размере £3 млн, после чего все юридические претензии были сняты. Издание отмечает, что теперь она работает в другой команде Формулы 1 и присутствовала на Гран При Сингапура в составе Cadillac.

Уходом Хорнера история не ограничилась – с тех пор в Red Bull произошёл целый ряд кадровых перестановок. Сам Хорнер покинул команду вскоре после Гран При Великобритании, получив при этом внушительное выходное пособие в размере около £60 млн.