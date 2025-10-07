В ФИФА рассказали, когда Израиль отстранят от футбола

Матч-директор Международной федерации футбола (ФИФА) Алишер Никимбаев назвал условие для отстранения Израиля от турниров. Его слова приводит Metaratings.

Никимбаев заявил, что позиция ФИФА зависит от США, так как страна — главный и по сути единственный союзник Израиля. Он подчеркнул, что президент ФИФА Джанни Инфантино старается дружить с президентом Дональдом Трампом и поэтому ФИФА ориентируется на позицию США.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

После этого группа из 47 спортсменов обратилась в УЕФА с требованием отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров. Большинство подписавшихся под письмом — футболисты.