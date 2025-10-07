Стало известно, что Валиева подарила Тутберидзе перед уходом

Фигуристка Камила Валиева перед уходом из группы Этери Тутберидзе приходила на каток с букетом.

В октябре стало известно, что 19-летняя Валиева теперь будет тренироваться у Светланы Соколовской. Ее группа базируется в академии Татьяны Навки «Наши надежды».

«Расставание было очным – не по эсэмэске, не по телефону. Камила пришла на каток, у нее был букет – и все очень корректно произошло», – рассказала журналист Майя Багрянцева в подкасте «Чистый хвост».

25 декабря истечет срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

Камила Валиева возвращается в фигурку – уже скоро и без Тутберидзе