Бывший капитан «Спартака» внесен в базу сайта «Миротворец»*

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, об этом свидетельствуют данные ресурса.

Титову вменяется в том числе покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. В мае на матче FONBET Кубка России Титов поучаствовал во вручении денежных средств городскому совету ветеранов СВО в Набережных Челнах.

Титов выступал за основную команду «красно‑белых» с 1995 по 2008 год, за «Спартак» он провел 444 матча и забил 105 мячей. В составе московского клуба Титов стал шестикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны. Также он сыграл 41 матч за сборную России.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.