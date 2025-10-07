Футболист изнасиловал девушку после того, как она пригласила его зарядить телефон

19-летний Ниалл Джини получил тюремный срок в размере 45 месяцев за изнасилование девушки, которая пригласила его к себе домой для подзарядки мобильного устройства. Об этом сообщает Daily Record.

Инцидент произошел в Эдинбурге 3 марта 2024 года. Джини, который выступал за команду низшей лиги «Спартанцы», ехал в такси со своей будущей жертвой после ночного отдыха с друзьями. Игрок остановился возле дома женщины, и она пригласила его зарядить мобильный телефон, чтобы он мог вызвать такси к себе домой. После этого спортсмен вступил с ней в сексуальную связь, несмотря на противодействие со стороны жертвы.

Судья постановил наказать Джини сроком на три года и девять месяцев тюремного заключения — сначала осужденный будет отбывать наказание в исправительном учреждении для несовершеннолетних, а затем его переведут в тюрьму.

