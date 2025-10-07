Фуркад: "Было больно, не хочу этого скрывать"

Фуркад высказался о снятии своей кандидатуры на пост главы оргкомитета Игр-2030.

Олимпийские игры 2030 года пройдут в двух регионах Франции: Овернь – Рона – Альпы (AURA) и Прованс – Альпы – Лазурный Берег. Мартен Фуркад отказался претендовать на должность в оргкомитете зимней Олимпиады после того, как Лион был выбран местом для штаб-квартиры оргкомитета. Он предлагал Гренобль, Шамбери, Экс-ле-Бен, Альбервиль, которые находятся ближе к объектам будущих Игр.