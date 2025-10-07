У бывшего футболиста сборной Бразилии обнаружили рак

Врачи обнаружили у полузащитника бразильского футбольного клуба «Баия» Эвертона Рибейро онкологическое заболевание, он перенес операцию.

— Около месяца назад мне поставили диагноз — рак щитовидной железы. Мне сделали операцию, слава богу, все прошло хорошо. Я все еще восстанавливаюсь благодаря вере и поддержке моей семьи и вас. Спасибо за все молитвы и заботу, — написал 36‑летний футболист в социальных сетях.

Рибейро выступает за «Баию» с 2024 года, ранее он играл в Бразилии за «Коринтианс», «Коритибу», «Крузейро», «Фламенго». За сборную Бразилии он провел 22 матча, забил три гола, в 2021 году вместе с национальной командой дошел до финала Кубка Америки.