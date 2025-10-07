Журова призналась, что не может позволить себе купить квартиру в Москве

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова рассказала, что не может позволить себе купить квартиру в Москве, передает РИА Новости.

«У меня нет таких денег, чтобы купить квартиру в Москве. В Питере есть квартира.Покупала ее, еще будучи спортсменкой. Хочу продать ее и построить маленький дачный домик семь на девять в Подмосковье рядом с другими олимпийскими чемпионами», — сказала Журова.

Журова является олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту 2006 года на дистанции 500 м. В 1996 году она стала чемпионкой мира на дистанции 500 м.

В марте 2022 года Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Журова рассказала о двойных стандартах в МОК.